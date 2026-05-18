Evolution zeigt sich bis in den Darm

Der Tanganjikasee in Afrika beheimatet rund 250 verschiedene Arten von Buntbarschen, die sich auf unterschiedliche ökologische Nischen spezialisiert haben. Es gibt Arten, die sich von Algen oder Plankton ernähren, aber auch räuberische Fische.

Die Anpassung an die jeweilige Nahrungsquelle ist oft bereits an der Form des Mauls erkennbar. Die Kiefer sind so geformt, dass sie sich beispielsweise eignen, um Algen von Felsen zu schaben. Auch der Zusammenhang zwischen der Ernährungsweise und der Länge des Darms wurde bereits für viele dieser Arten beschrieben.

Ein Forschungsteam um Antoine Fages untersuchte nun eine weitere Ebene der Anpassung. Bisher sei wenig darüber bekannt gewesen, wie sich der Verdauungstrakt auf der Ebene von Zellen an die Ernährung anpasse, erklärte der Erstautor.

Die Forschenden verknüpften erstmals die zelluläre Zusammensetzung des Darms mit den anatomischen Merkmalen und der Lebensweise der Fische. Dafür untersuchte das Team bei 24 Buntbarscharten die Darmzellen und die darin aktiven Gene mithilfe von Einzelzell-Sequenziermethoden.

Die Ergebnisse deuten laut den Wissenschaftern darauf hin, dass die ökologische Nische indirekt die Zusammensetzung des Gewebes im Darm beeinflusst. In den spezialisierten Zellen seien zudem viele Gene aktiv, die einen großen Spielraum für evolutive Anpassungen böten. Veränderungen an diesen Genen beeinflussten andere Prozesse im Organismus weniger. Die Forschenden veröffentlichten ihre Ergebnisse im Fachjournal "Nature".