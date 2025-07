Drastisch weniger Herzinfarkt-Todesfälle

"Während Herzkrankheiten in den USA seit über einem Jahrhundert die häufigste Todesursache sind, ist die altersbereinigte Sterberate bei Herzkrankheiten in den vergangenen 50 Jahren deutlich (minus 66 Prozent) gesunken, darunter auch die Sterberate durch Herzinfarkte um fast 90 Prozent", schrieb die American Heart Association (AHA) anlässlich der Publikation einer entsprechenden Studie in ihrem Fachjournal.

Experten der nationalen US-Zentren für Krankheitskontrolle (CDC) haben die Herz-Kreislauf-Mortalität bei Erwachsenen in den USA ab einem Alter von 25 Jahren für den Zeitraum von 1970 bis 2022 untersucht. "In diesem 52-Jahres-Zeitraum waren Herzerkrankungen für fast ein Drittel aller Todesfälle (31 Prozent) verantwortlich. In dieser Zeit sank die Sterberate aufgrund von Herzerkrankungen deutlich, von 41 Prozent aller Todesfälle im Jahr 1970 auf 24 Prozent aller Todesfälle im Jahr 2022", stellte AHA, eine der mit der Europäischen Kardiologengesellschaft (ESC) und der American Academy of Cardiology (ACC) drei weltweit bedeutsamsten Fachgesellschaften auf diesem Gebiet, fest.

Vor allem bei akutem Herzinfarkt hat sich die Situation grundlegend geändert. Schnelles Erkennen der Erkrankung, sofortiger Transport der Patienten in eine kardiologische Abteilung, Auflösung des in einem Koronargefäß aufgetretenen Blutgerinnsels (Thrombolyse) per Medikament und modernste Kathetereingriffe mit implantierbaren Gefäßstützen (Stents) brachten den Umschwung. Hinzu kamen wesentlich verbesserte Präventions- und Nachbehandlungsmöglichkeiten samt Medikamenten zur Verhinderung der Bildung von Blutgerinnseln, zur Kontrolle des Herzrhythmus, starken Cholesterinsenkung und zur Blockade von Herzmuskel-Umbaumechanismen nach einem Infarkt.

"1970 erlagen mehr als die Hälfte aller Menschen, die an einer Herzerkrankung starben (54 Prozent), einem Herzinfarkt. Diese altersbereinigte Sterberate sank bis 2022 um 89 Prozent, da weniger als ein Drittel aller Todesfälle durch Herzerkrankungen (29 Prozent) durch einen Herzinfarkt verursacht wurden", stellten die Experten fest.

Das Krankheitsspektrum hätte sich allerdings verschoben. "Im Gegensatz dazu stieg in diesem Zeitraum die altersbereinigte Sterberate bei allen anderen Arten von Herzerkrankungen (einschließlich Herzinsuffizienz, Bluthochdruck-bedingte Erkrankungen und Herz-Rhythmusstörungen) um 81 Prozent." Dies entspreche neun Prozent aller Todesfälle durch Herzkrankheiten in den USA im Jahr 1970, aber bereits 47 Prozent im Jahr 2022.

"Diese Entwicklung der vergangenen 50 Jahre spiegelt unglaubliche Erfolge in der Behandlung von Herzinfarkten und anderen ischämischen Herzerkrankungen wider. Der deutliche Anstieg der Todesfälle durch andere Herzerkrankungen, darunter Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen, stellt die medizinische Gemeinschaft jedoch vor neue Herausforderungen", sagte dazu Sara King, die Erstautorin der CDC-Studie.

Todesfälle durch Herzrhythmusstörungen verzeichneten den größten relativen Anstieg; die altersbereinigte Sterberate stieg um 450 Prozent. Dennoch machten Herzrhythmusstörungen im Jahr 2022 nur etwa vier Prozent aller Todesfälle durch Herzerkrankungen aus.