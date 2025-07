Bei heißem Wetter nur mit Kühltasche zum Einkauf

Empfindliche Lebensmittel wie rohes Fleisch, frischen Fisch oder Milchprodukte bringen Konsumenten nach dem Einkauf bei warmem Wetter am besten in einer Kühltasche nach Hause. So vermeiden sie, dass sich krankmachende Keime in den Produkten vermehren. Tiefkühlware kommt als Letztes in den Einkaufswagen und wird ebenfalls möglichst gut gekühlt befördert.

von APA