Diese 5 Gefahren bedrohen Update-Muffel

Am besten macht man es sich zur Regel, Hinweise auf Updates zu beachten und sie nicht einfach wegzuklicken, rät das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Sinnvoll sei es auch, in den Einstellungen von Software nachzuschauen, ob automatische Updates möglich sind.

Wer Updates auf die lange Bank schiebt oder diese gar komplett ignoriert, ist diesen fünf Gefahren ausgesetzt, warnt das BSI: