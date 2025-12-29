China will Start-ups mit Risikokapitalfonds fördern

Die Pläne für die Kapitaleinlagen der Fonds, die jeweils mit ⁠über 50 Milliarden Yuan (6,06 Mrd. Euro) ausgestattet werden, wurden dem Bericht zufolge fertiggestellt. Die Fonds sollen in erster Linie in Start-ups in der Frühphase investieren, sagte ein Regierungsvertreter.