China will Start-ups mit Risikokapitalfonds fördern

China will Start-ups fördern und hat dafür drei Risikokapitalfonds aufgelegt. Nutznießer sollten Unternehmen werden, die sich auf integrierte Schaltkreise, Quantentechnologie, Biomedizin, Gehirn-Computer-Schnittstellen, Luft- und Raumfahrt und andere Schlüsseltechnologien konzentrierten, berichtete der staatliche Sender CCTV.
Die Pläne für die Kapitaleinlagen der Fonds, die jeweils mit über 50 Milliarden Yuan (6,06 Mrd. Euro) ausgestattet werden, wurden dem Bericht zufolge fertiggestellt. Die Fonds sollen in erster Linie in Start-ups in der Frühphase investieren, sagte ein Regierungsvertreter.
