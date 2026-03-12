ABO

Letzte TUI-Kreuzfahrtgäste aus Nahost auf dem Weg zurück

Der Rückflug fand von Doha aus statt
Die letzten Kreuzfahrtgäste von TUI Cruises, die infolge des Iran-Kriegs im Nahen Osten festsaßen, sind auf dem Weg zurück nach Deutschland. Die verbliebenen 180 Passagiere der "Mein Schiff 5" seien inzwischen in einem Flugzeug auf dem Weg nach Frankfurt, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gäste seien mit einem Airbus A380 der Qatar Airways von Doha, der Hauptstadt von Katar, gestartet und sollten am Abend gegen 18.35 Uhr in Frankfurt am Main landen. Ein Teil der Crew sei ebenfalls an Bord. "Somit haben wir jetzt alle Gäste von den Schiffen runter", sagte der Sprecher.

Die Passagiere der "Mein Schiff 4", die ebenfalls in der Region lag, seien bereits vor einigen Tagen nach Deutschland zurückgebracht worden. Beide Schiffe haben zusammen Platz für gut 5.000 Passagiere.

