China startet nächste Crew zur Raumstation "Tiangong"

China hat drei neue Astronauten ins All geschickt
©AFP, APA, HECTOR RETAMAL
China hat drei neue Astronauten ins All geschickt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, startete die Raumkapsel "Shenzhou 21" vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi. Die Raumfahrer sollen zur chinesischen Raumstation "Tiangong" fliegen und dort rund sechs Monate bleiben.

von

Kommandant der Mission ist Zhang Lu, der zuletzt mit "Shenzhou 15" vor zwei Jahren im All war. Begleitet wird er von Wu Fei und Zhang Hongzhang, die beide erstmals ins All fliegen. Nach dem Andocken, das rund dreieinhalb Stunden nach dem Start erfolgen soll, übernimmt die neue Crew die Station von der bisherigen Besatzung der Mission "Shenzhou 20", die später zur Erde zurückkehren wird.

Während ihres Aufenthalts sollen die Astronauten die Raumstation warten, wissenschaftliche Experimente durchführen und Weltraumspaziergänge absolvieren. Geplant sind unter anderem Untersuchungen in den Bereichen Biowissenschaften, Medizin und Materialforschung.

Die Mission ist Teil von Chinas langfristigen Weltraumplänen, zu denen auch eine bemannte Mondlandung bis 2030 gehört.

A Long March-2F carrier rocket, carrying the Shenzhou-21 spacecraft and a crew of three astronauts, lifts off from the Jiuquan Satellite Launch Centre in the Gobi desert, in northwest China on October 31, 2025. A new crew took off for China's Tiangong space station on October 31, including the country's youngest ever astronaut and four lab mice. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

