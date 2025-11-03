China startet nächste Crew zur Raumstation "Tiangong"

Kommandant der Mission ist Zhang Lu, der zuletzt mit "Shenzhou 15" vor zwei Jahren im All war. Begleitet wird er von Wu Fei und Zhang Hongzhang, die beide erstmals ins All fliegen. Nach dem Andocken, das rund dreieinhalb Stunden nach dem Start erfolgen soll, übernimmt die neue Crew die Station von der bisherigen Besatzung der Mission "Shenzhou 20", die später zur Erde zurückkehren wird.

Während ihres Aufenthalts sollen die Astronauten die Raumstation warten, wissenschaftliche Experimente durchführen und Weltraumspaziergänge absolvieren. Geplant sind unter anderem Untersuchungen in den Bereichen Biowissenschaften, Medizin und Materialforschung.

Die Mission ist Teil von Chinas langfristigen Weltraumplänen, zu denen auch eine bemannte Mondlandung bis 2030 gehört.