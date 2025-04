Biodiversität dokumentieren: Forschung ruft zur City Nature Challenge

Einen Überblick über die Mitmach-Modalitäten und teilnehmenden Regionen - von Vorarlberg bis zum burgenländischen Seewinkel - ermöglicht eine Website (https://www.citynaturechallenge.at). Darüber hinaus bieten zahlreiche Einrichtungen weitere, regionale Informationen zu dem auch "Bioblitz" genannten "freundschaftlichen Citizen Science Wettbewerb" zwischen Städten weltweit, wie es dort heißt.

Die Idee geht auf die California Academy of Sciences in San Francisco und das Natural History Museum of Los Angeles County (beide US-Bundesstaat Kalifornien) zurück, die 2016 den ersten derartigen Städtewettstreit auslobten. Inzwischen beteiligen sich hunderte Partner an der Laienforschungs-Initiative, die als Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und verschiedenen Weltregionen dienen soll. Das Ziel der "Challenge" ist es, so viele wild lebende Tiere, Pflanzen, Pilze und Flechten zu dokumentieren, wie im unmittelbaren Umfeld möglich.

Zu den über das Smartphone oder den PC via App hochgeladenen Fotos liefert die Beobachtungsplattform "iNaturalist" Bestimmungsvorschläge. Hintergrund für die Aktion ist auch, dass Wissenschafterinnen und Wissenschafter mit der Dokumentation der vielerorts schwindenden Artenvielfalt mitunter nicht mehr nachkommen. "Für unsere Aufgabe, die Fauna und Flora von Tirol zu dokumentieren, ist es sehr hilfreich, wenn viele Beobachtungsmeldungen hereinkommen", wird Christian Anich, Botaniker der Tiroler Landesmuseen, in einer Aussendung zitiert. Letztlich gehe es aber vor allem darum, das Bewusstsein für die Natur und Umwelt in der breiteren Bevölkerung zu heben. In Österreich nehmen heuer 14 Städte und Regionen an der Challenge teil.

Service: Weitere Informationen u.a. unter: https://www.citynaturechallenge.at, https://www.inaturalist.org, www.museumnoe.at/cnc