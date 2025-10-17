Bettina Schauer-Frank wird neue Rektorin der Hochschule Burgenland

Er sei sich sicher, "dass der Erfolg der Hochschule unter der neuen Rektorin gemeinsam mit ihrem Kollegium weitergetragen wird", betonte Doskozil. Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) hob Schauer-Franks fachliche Stärke und Qualifikation hervor. Die Hochschule (früher Fachhochschule) Burgenland bietet derzeit 32 Studiengänge und über 60 Hochschullehrgänge für rund 7.700 Studierende an.