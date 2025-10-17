Bettina Schauer-Frank wird neue Rektorin der Hochschule Burgenland

Die Hochschule Burgenland hat nach dem überraschenden Tod von Rektor Gernot Hanreich im vergangenen April eine neue Leiterin: Bettina Schauer-Frank, bisherige Vize für Studienangelegenheiten, wurde in die Funktion gewählt, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in einer Aussendung mit. Schauer-Frank hatte nach Hanreichs Tod bereits interimistisch übernommen.
von
Er sei sich sicher, "dass der Erfolg der Hochschule unter der neuen Rektorin gemeinsam mit ihrem Kollegium weitergetragen wird", betonte Doskozil. Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) hob Schauer-Franks fachliche Stärke und Qualifikation hervor. Die Hochschule (früher Fachhochschule) Burgenland bietet derzeit 32 Studiengänge und über 60 Hochschullehrgänge für rund 7.700 Studierende an.
EISENSTADT - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Hochschule Burgenland