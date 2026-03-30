ABO

Besuche von Informationsoffizieren in Schulen massiv gestiegen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Vermittelt werden u.a. Inhalte zu Landesverteidigung oder Wehrpflicht
©HELMUT FOHRINGER, Fohringer, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Um den Schülerinnen und Schülern Sinn und Aufgabe des Bundesheers näherzubringen, werden immer wieder Informationsoffiziere an Schulen eingeladen. Das Interesse daran ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen, wie Zahlen des Verteidigungsministeriums zeigen. Waren es 2017 noch 221 Besuche, wuchs die Zahl im Schuljahr 2024/25 auf 2.899. Die Nachfrage habe sich damit innerhalb von neun Jahren verzwölffacht, erklärte das Ministerium am Sonntag.

von

Die rund 750 Informationsoffiziere sollen vor allem in Höheren Schulen, aber auch in Pflichtschulen einen Beitrag zur sicherheitspolitischen Bewusstseinsbildung in Österreich leisten. Ihre Einsätze erfolgen ausschließlich auf Einladung. Vermittelt werden dabei Inhalte zu Landesverteidigung, Wehrpflicht, Karrierechancen im Bundesheer sowie zu aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen. Die Informationsoffiziere sind Soldaten und zivile Bedienstete des Verteidigungsministeriums, die sich freiwillig melden und eine spezielle Zusatzausbildung absolvieren. 90 der rund 750 Verbindungsoffiziere sind Externe wie beispielsweise Lehrer, die ebenfalls eine Ausbildung absolviert haben.

"Die hohe Nachfrage zeigt, wie groß das Interesse an sicherheitspolitischer Information und am Bundesheer ist", meinte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung. Die Informationsoffiziere würden einen unverzichtbaren Beitrag für die Landesverteidigung, besonders im Rahmen der geistigen Landesverteidigung, leisten.

++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen Bundesheer / Militär / Sicherheit / Wehrdienst. Im Bild: Das Logo des Österreichischen Bundesheeres aufgenommen am Dienstag, 20. Jänner 2026, in Wien.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schellhorn will auf die Wehrdienst-Experten hören
Politik
Schellhorn für Verlängerung der Wehrpflicht auf "8+2"
Immer weniger Lehrkräfte haben eine volle Stelle
Politik
Teilzeitquote unter Lehrkräften ist weiter gestiegen
Wer Asyl will, muss gemeinnützige Arbeit leisten
Politik
Asylwerber leisteten 600.000 Stunden gemeinnützige Arbeit
Politik
Diakonie-Direktorin Moser warnt vor Hungersnot
Wöginger und sein Verteidiger Rohregger im Schwurgerichtssal in Linz
Politik
Postenschacher-Causa: "Bürgermeister nicht das Gelbe vom Ei"
McDonald, Schumann und Huss stellten den Fonds vor
Politik
Gesundheitsreformfonds läutet laut Schumann "Trendwende" ein
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER