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Bei schlechtem Wind urlauben Vogelarten gemeinsam auf Mittelmeerinsel

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Auch Bienenfresser findet man auf den Inseln
©APA, dpa, Patrick Pleul
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Bei ungünstigen Windverhältnissen über dem Mittelmeer kommen auf der "Rast-Insel" Ponza vor Italien im Frühling so manche Vogelarten gleichzeitig an, berichtet der Wiener Ornithologe Leonida Fusani. Sie ziehen dann wohl in engen Zeitfenstern mit günstigen Bedingungen von Afrika nach Europa zum Brüten. In Jahren mit hilfreichen Rückenwinden war diese "Gemeinsamreisewahrscheinlichkeit" deutlich geringer. Die Studie ist im Fachjournal "Royal Society Open Science" erschienen.

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Laut den Beobachtungen von Fusani, der an der Universität Wien und Veterinärmedizinischen Universität Wien forscht, und Kolleginnen und Kollegen rasten auf dem Eiland vor allem bei Winden, die einen Flug vom Süden über das Meer erschweren, etwa Gelbspötter zeitgleich mit Schilfrohrsängern, Gartengrasmücken und Pirolen. Auch Turteltauben und Bienenfresser teilen sich bei solchen Bedingungen oft die Insel. Rauchschwalben sind dort wiederum oft mit Mehlschwalben zusammen, und Nachtigallen mit dem Spechtvogel Wendehals.

Im Lauf von achtzehn Beobachtungsjahren nahm die Gemeinsamreisewahrscheinlichkeit jener Vögel zu, schreiben die Forscher. Das sei wohl auf veränderte Rhythmen im Jahresverlauf (Phänologie) und sich verschlechternde Umweltbedingungen zurückzuführen.

Service: https://dx.doi.org/10.1098/rsos.260539

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