Bei schlechtem Wind urlauben Vogelarten gemeinsam auf Mittelmeerinsel

Laut den Beobachtungen von Fusani, der an der Universität Wien und Veterinärmedizinischen Universität Wien forscht, und Kolleginnen und Kollegen rasten auf dem Eiland vor allem bei Winden, die einen Flug vom Süden über das Meer erschweren, etwa Gelbspötter zeitgleich mit Schilfrohrsängern, Gartengrasmücken und Pirolen. Auch Turteltauben und Bienenfresser teilen sich bei solchen Bedingungen oft die Insel. Rauchschwalben sind dort wiederum oft mit Mehlschwalben zusammen, und Nachtigallen mit dem Spechtvogel Wendehals.

Im Lauf von achtzehn Beobachtungsjahren nahm die Gemeinsamreisewahrscheinlichkeit jener Vögel zu, schreiben die Forscher. Das sei wohl auf veränderte Rhythmen im Jahresverlauf (Phänologie) und sich verschlechternde Umweltbedingungen zurückzuführen.

Service: https://dx.doi.org/10.1098/rsos.260539