Austro-Podcasts punkteten bei "Fast Forward Science"-Wettbewerb

In der preisgekrönten dritten Folge des 2025 gestarteten FWF-Podcasts geht es unter Doppelmoderation von Francesca Grandolfo und Thomas Zauner darum, welchen Einfluss Mikroorganismen und das Mikrobiom auf uns haben. Hier lobte die Jury bereits bei der Shortlist-Präsentation den gelungenen Einstieg, anschauliche Erklärungen und verständlich eingeordnete Fachbegriffe. In der ÖAW-Podcast-Folge "Krapfen, Sisi-Kult und Turnunterricht" aus dem Februar unternimmt Julia Ritter mit einer Historikerin eine Zeitreise in die Habsburgermonarchie. Gut vorbereitet, unterhaltsam und mit einem sicheren Gespür für wissenschaftliche Einordnungen führe der Podcast durch das Thema, so die Jury.

Bei den mit dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) gemeinsam verliehenen Sonderpreisen "Bestes Debüt" im Bereich Audio sowie Video werden Beiträge von Kanälen ausgezeichnet, die zum Einreichzeitpunkt nicht älter als ein Jahr sind. Zu gewinnen gab es in diesen Sparten professionelle Fortbildungsangebote.

(S E R V I C E - https://fastforwardscience.de/ ; ÖAW-Podcast "Hiccup. Per Schluckauf durch die Zeit": https://www.oeaw.ac.at/hiccup ; FWF-Podcast "Was wir wissen" https://scilog.fwf.ac.at/podcasts)