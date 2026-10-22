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Austro-Podcasts punkteten bei "Fast Forward Science"-Wettbewerb

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++ ARCHIVBILD ++ Zwei Beiträge aus Österreich überzeugten beim Wettbewerb
©APA, dpa, BRITTA PEDERSEN
Jährlich zeichnen die deutsche Initiative Wissenschaft im Dialog und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Vermittlungsformate im Rahmen des Multimedia-Wettbewerbs "Fast Forward Science" aus. Beim - neben der Kategorie "Audio Award" ebenso ausgerufenen - "Sonderpreis: Bestes Debüt Audio" überzeugten zwei Beiträge aus Österreich, nämlich mit Platz 1 eine Folge des Podcasts "Was wir wissen" des Wissenschaftsfonds FWF, gefolgt von einer Episode von "Hiccup", Podcast der Akademie der Wissenschaften (ÖAW), auf Platz 2. In dieser Sparte wurden laut den Verleihern heuer 50 Beiträge eingereicht, fünf schafften es auf die Shortlist.

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In der preisgekrönten dritten Folge des 2025 gestarteten FWF-Podcasts geht es unter Doppelmoderation von Francesca Grandolfo und Thomas Zauner darum, welchen Einfluss Mikroorganismen und das Mikrobiom auf uns haben. Hier lobte die Jury bereits bei der Shortlist-Präsentation den gelungenen Einstieg, anschauliche Erklärungen und verständlich eingeordnete Fachbegriffe. In der ÖAW-Podcast-Folge "Krapfen, Sisi-Kult und Turnunterricht" aus dem Februar unternimmt Julia Ritter mit einer Historikerin eine Zeitreise in die Habsburgermonarchie. Gut vorbereitet, unterhaltsam und mit einem sicheren Gespür für wissenschaftliche Einordnungen führe der Podcast durch das Thema, so die Jury.

Bei den mit dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) gemeinsam verliehenen Sonderpreisen "Bestes Debüt" im Bereich Audio sowie Video werden Beiträge von Kanälen ausgezeichnet, die zum Einreichzeitpunkt nicht älter als ein Jahr sind. Zu gewinnen gab es in diesen Sparten professionelle Fortbildungsangebote.

(S E R V I C E - https://fastforwardscience.de/ ; ÖAW-Podcast "Hiccup. Per Schluckauf durch die Zeit": https://www.oeaw.ac.at/hiccup ; FWF-Podcast "Was wir wissen" https://scilog.fwf.ac.at/podcasts)

BERLIN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 27.10.2022) - FOTO: APA/APA/dpa/Britta Pedersen

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