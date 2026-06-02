Ausschreibungen für Chancenbonus an Schulen beginnen

Weitere inkludierte Berufsgruppen sind Theaterpädagogik, Musik- und Tanzpädagogik sowie Trainerinnen und Trainer für Legasthenie und Dyskalkulie. Über den Bedarf können die 400 teilnehmenden Schulen selbst entscheiden. Insgesamt stehen rund 800 zusätzliche Vollzeitäquivalente zur Verfügung. Das Österreichische Zentrum für psychologische Gesundheitsförderung im Schulbereich (ÖZPGS) wickelt die Bewerbungen ab.

"Mit dem Chancenbonus gelingt ein weiterer großer Schritt in unserer Aufholjagd. Wir lösen damit ein Versprechen ein und investieren trotz Budgetknappheit in die Schulen, die es am dringendsten brauchen", betonte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) in der Aussendung. "Damit bringen wir mehr Unterstützung an die Schulen und stärken die Chancengerechtigkeit nachhaltig." Ziel des Chancenbonus sei die Verbesserung der Lernbedingungen an Schulen mit besonderen Herausforderungen.