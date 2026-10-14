Apple packt Mikrofone in seine TV-Box - HomePod mit Farbshow

Apple betont, dass Mikrofon-Daten getrennt vom restlichen System in einem abgeschotteten Chipbereich verarbeitet werden. Darauf könnten weder Apps noch das tvOS-Betriebssystem des Geräts oder Apple zugreifen.

Es ist die erste Aktualisierung der Modellreihe seit 2022. Wie bei solchen Updates üblich, bekam das neue Apple TV einen besseren Chip: Es ist der A19-Prozessor, der im vergangenen Jahr in der iPhone-17-Reihe debütierte. Das soll die Bildqualität und die Reaktionszeit verbessern.

Zudem ist es mit der neuen technischen Basis erstmals möglich, vier HomePod-Lautsprecher zu einem Heimkino-Setup zu verbinden. Das funktioniert mit dem ebenfalls neu vorgestellten HomePod mini 2 sowie dem aktuellen größeren HomePod der 2. Generation. Die Position der Geräte wird dabei automatisch erkannt, um den Klang anzupassen.

Das Design der Fernbedienung bleibt unverändert. Sie bekommt aber einen Lautsprecher, über den man einen Ton abspielen kann, um sie zu finden - etwa, wenn sie zwischen die Sofakissen rutscht. Der Preis ist mit 349 Euro deutlich höher als bisher. Nach einer Preiserhöhung im Sommer lag der Einstiegspreis für Apple-TV-Boxen zuletzt bei 229 Euro nach zuvor 169 Euro. Die Kostenexplosion bei Speicherchips als Folge des rasanten Ausbaus von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zwingt Elektronik-Hersteller aktuell quer durch die Bank zu Preiserhöhungen.

Auch der HomePod Mini wird mit der neuen Generation noch einmal teurer. Im Sommer hatte Apple den Preis des bisherigen Modells von 109 auf 139 Euro erhöht - der HomePod Mini 2 wird nun für 169 Euro verkauft. Neu ist unter anderem eine Sound Glow genannte Funktion, mit der die Oberseite des Lautsprechers synchron zur Musik leuchtet und auf Bässe und Höhen reagiert.

Neu in den Lautsprechern ist auch der aus den Apple-Uhren bekannte S10-Chip, mit dem sie auch die mit Künstlicher Intelligenz aufgebesserte Version der Sprachassistentin Siri unterstützen können. Sie ist allerdings in der EU bis auf Weiteres nicht auf iPhones und iPads verfügbar.

Die EU-Kommission verlangt, dass Apple gemäß dem Digitalgesetz DMA (Digital Markets Act) anderen KI-Assistenten Zugang zu Nutzerdaten gewähren muss. Der iPhone-Konzern lehnt das unter Verweis auf die Datensicherheit ab und zog es vor, die KI-Siri nicht in der Europäischen Union einzuführen. Wegen dieses Streits kommt auch das frisch vorgestellte Smarthome-Display HomeView nicht in die EU.