News Logo
ABO

Apple-Nutzer sollten unsicheres Whatsapp updaten

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die Sicherheitslücke in WhatsApp für Apple-Geräte wurde behoben
©APA, dpa, gms, Zacharie Scheurer
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Whatsapp hat eine Schwachstelle in den Messenger-Versionen für Apple-Geräte behoben. Alle, die die App auf iPhones, iPads, aber auch auf Mac-Computern nutzen, sollten Whatsapp deshalb auf die neueste Version bringen, falls noch nicht geschehen.

von

Unsicher sind Unternehmensangaben zufolge Whatsapp für iOS vor Version 2.25.21.73, Whatsapp Business für iOS vor Version 2.25.21.78 und Whatsapp für Macs vor Version 2.25.21.78.

Whatsapp geht davon aus, dass die Messenger-Schwachstelle (CVE-2025-55177) in Kombination mit einer iOS-Schwachstelle (CVE-2025-43300) bereits ausgenutzt worden sein könnte. Apple hat die iOS-Sicherheitslücke zwar bereits gestopft und am 20. August die iOS-Version 18.6.2 veröffentlicht.

Wer sich aber unsicher ist, ob er oder sie diese sichere iOS-Version bereits installiert hat, sollte dies einmal unter "Einstellungen/Allgemein/Softwareupdate" prüfen. Dort lässt sich dann gegebenenfalls auch eine Aktualisierung anstoßen.

Welche Whatsapp-Version auf iPhone oder iPad installiert ist, findet man heraus, indem man im Messenger auf "Einstellungen/Hilfe" geht.

Sollte noch eine unsichere Whatsapp-Version installiert sein, öffnet man den App Store, tippt oben auf "Mein Account" oder das eigene Foto und scrollt dann nach unten, um ausstehende Updates und Versionshinweise anzuzeigen. Dann auf "Aktualisieren" neben Whatsapp tippen - oder alternativ "Alle aktualisieren" auswählen.

Grundsätzlich ist es aber empfehlenswert, Apps nicht manuell zu aktualisieren, sondern auf iPhone oder iPad unter "Einstellungen/App Store" automatische App-Updates zu aktivieren.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Viele Kinder-Schminksets enthalten bedenkliche oder verbotene Stoffe
Gesundheit
Schminke für Kinder: Worauf Eltern beim Kauf achten sollten
Cardi B bestritt Vorwürfe vor Gericht
News
Cardi B vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen
Prinzessin Mette-Marit mit ihrem ältesten Sohn
Schlagzeilen
Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit Anfang 2026 vor Gericht
Politik
Weltweit erhalten nur neun Prozent psychische Hilfe
Viele Menschen kaufen Aktien, ohne sich wirklich Gedanken zu machen
Gesundheit
Kopfsache Börse: Was erfolgreiche Anleger auszeichnet
Um ein Smartphone orten zu können, muss die Funktion aktiviert werden
Technik
So finden Sie verlorene Smartphones und Laptops wieder
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER