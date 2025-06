Amoklauf in Graz - Flexible Maturaregelung für betroffenes Gymnasium

Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule legt das Bildungsministerium eine flexible Maturaregelung für die betroffenen Schülerinnen und Schüler vor. Alle Maturantinnen und Maturanten am BORG Dreierschützengasse, die sich außer Stande sehen, die mündliche Matura in nächster Zeit zu absolvieren, haben mehrere Möglichkeiten, die Reifeprüfung zu erhalten, teilte das Ministerium der APA mit. Eine entsprechende gesetzliche Regelung wird kommende Woche im Nationalrat beschlossen.

von APA