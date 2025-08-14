News Logo
ABO

Amazonas verliert in 40 Jahren Fläche größer als Spanien

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Amazonas-Regenwald in Brasilien
©AFP, APA, MICHAEL DANTAS
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Im brasilianischen Amazonasgebiet sind seit 1985 rund 52 Millionen Hektar Natur verloren gegangen – eine Fläche größer als Spanien. Landesweit summiert sich der Verlust in den vergangenen vier Jahrzehnten auf 111,7 Millionen Hektar – mehr als das Dreifache der Fläche Deutschlands –, teilte die Initiative "MapBiomas" mit. Das Netzwerk besteht aus Universitäten, Nichtregierungsorganisationen und Technologieunternehmen und untersucht unter anderem Satellitenbilder.

von

Bis 1985 hatte Brasilien in fast fünf Jahrhunderten 60 Prozent der heute für Landwirtschaft, Bergbau, Städte und Infrastruktur genutzten Fläche umgewandelt. "Die übrigen 40 Prozent dieser Umwandlung erfolgten in nur vier Jahrzehnten, von 1985 bis 2024", sagte Tasso Azevedo, Koordinator von "MapBiomas".

Die stärkste Abholzung habe es zwischen 1995 und 2004 gegeben. Doch in der letzten Dekade wurde diese Entwicklung "durch Degradation, Klimafolgen und landwirtschaftliche Expansion wieder beschleunigt", sagte Julia Shimbo, wissenschaftliche Koordinatorin von "MapBiomas". Insgesamt sank der Anteil von Naturflächen in Brasilien laut dem Bericht von 80 Prozent im Jahr 1985 auf 65 Prozent im Jahr 2024.

Im Pantanal - dem größten Feuchtgebiet der Welt - haben sich die Überschwemmungszyklen mit jedem Jahrzehnt verringert und gipfelten 2024 im trockensten Jahr der letzten 40 Jahre. So lag im vergangenen Jahr die Wasserfläche dort 73 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 1985 bis 2024. Die reduzierte Feuchtigkeit begünstigte dabei auch verheerende Waldbrände.

Im Cerrado – Brasiliens Feuchtsavannen im Südosten – wurden in den vier Jahrzehnten etwa 40 Millionen Hektar natürlicher Vegetation abgeholzt. Das entspricht einen Rückgang von 28 Prozent.

Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat für Brasilien bis 2030 eine "Null-Abholzung" zugesagt. Bei der kommenden Weltklimakonferenz COP30 im November in Belém im Amazonasgebiet werden Themen wie Klimaschutz und Abholzung diskutiert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Großteil des angebauten Maises landet in Futtertrögen für Tiere
Gesundheit
Mais ist nicht gleich Mais
++ ARCHIVBILD ++ Joel ist seit den 1970er-Jahren eine feste Größe in der Popmusik
News
Popstar Billy Joel versteigert wegen Erkrankung Motorräder
++ ARCHIVBILD ++ Jimi Blue Ochsenknecht hat im Gefängnis viel geschlafen
Schlagzeilen
Jimi Blue Ochsenknecht hat die Ruhe im Gefängnis genossen
Abbrechendes Eis lässt Grönlands Gletscher schneller schmelzen (Archivbild)
Technik
Glasfaser-Kabel decken neue Gefahr für Grönlands Eisschild auf
Sehr viele Menschen weltweit bewegten sich zu wenig
Gesundheit
Wie stark Städte die Mobilität von Menschen prägen
Handrad SD Friedrichshafen II
Technik
Geheime Welt im Bodensee - Forscher fanden 31 Wracks
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER