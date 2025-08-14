Popstar Billy Joel versteigert wegen Erkrankung Motorräder

Der US-Sänger werde den Mietvertrag für das Geschäft "20th Century Cycles" nach dessen Ablauf Ende September nicht verlängern, so der Sprecher weiter. Laut der Website der Niederlassung umfasst Joels Sammlung mehr als 75 Motorräder.

Joel ist seit den 1970er-Jahren eine feste Größe in der Popmusik und für seine Vorliebe für Motorräder bekannt, die auch in mehreren seiner Videoclips eine Rolle spielen. Ganz besonders haben es ihm ältere Modelle, etwa aus den 1940er-Jahren, angetan, wie der Sänger in einem Werbevideo selbst erklärt.

Der Sänger hatte im Mai wegen der Erkrankung mehrere Konzerte absagen müssen. "Billy Joel hat angekündigt, alle geplanten Konzerte aufgrund des kürzlich diagnostizierten Normaldruckhydrozephalus (NPH) abzusagen", hieß es damals auf der Website des 76-jährigen Stars.

Die bei ihm diagnostizierte Krankheit sei durch die jüngsten Auftritte verschlimmert worden. Es sei zu "Hör-, Seh- und Gleichgewichtsproblemen" gekommen, hieß es. Von den Absagen betroffen waren Auftritte in Großbritannien und in den USA. Seine geplante US-Tournee sollte ihn eigentlich von Juli dieses Jahres bis Juli 2026 quer durch die Vereinigten Staaten führen - sie wurde komplett gestrichen. Billy Joel wurde mit Hits wie "We Didn't Start the Fire", "Piano Man" und "Uptown Girl" weltweit bekannt.