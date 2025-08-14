News Logo
Mais ist nicht gleich Mais

Gesundheit
Der Großteil des angebauten Maises landet in Futtertrögen für Tiere
©APA, Patrick Pleul, dpa-tmn
Grüne längliche Blätter umhüllen den Kolben, an dem lauter glänzende feste Körner wie an einer Perlenkette aufgereiht sind: Mais ist ein vielseitiger Allrounder, der in der Küche und in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt.

Mais ist dabei nicht gleich Mais - und nicht jeder Kolben eignet sich für den Grill. Der Großteil des angebauten Maises landet vielmehr in Futtertrögen. Dazu zählen Zahn- und Hartmais, die teils als Silomais an Tiere verfüttert werden.

Nur ein Bruchteil der Ernte wird für den Nahrungsmittelsektor genutzt. Zum Einsatz kommt dabei vor allem Zuckermais, auch Gemüse- oder Süßmais genannt.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Patrick Pleul/Patrick Pleul

