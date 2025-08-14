Mais ist nicht gleich Mais

Mais ist dabei nicht gleich Mais - und nicht jeder Kolben eignet sich für den Grill. Der Großteil des angebauten Maises landet vielmehr in Futtertrögen. Dazu zählen Zahn- und Hartmais, die teils als Silomais an Tiere verfüttert werden.

Nur ein Bruchteil der Ernte wird für den Nahrungsmittelsektor genutzt. Zum Einsatz kommt dabei vor allem Zuckermais, auch Gemüse- oder Süßmais genannt.