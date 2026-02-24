ABO

Airpods stoppen draußen Wiedergabe: Ohrerkennung prüfen

Die automatische Ohrerkennung schaltet Airpods jeweils ein oder aus
Manchmal stoppt die Wiedergabe? Und das, obwohl die weißen Ohrstöpsel im Ohr stecken und genug Strom haben?

von

Das kann an der automatischen Ohrenerkennung der Airpods liegen, berichtet das IT-Fachportal "Heise online". Die Ohrstöpsel prüfen nämlich ab Werk, ob sie richtig im Ohr sitzen und schalten sich automatisch ein - oder eben aus.

Bei zu lockerem Sitz könne es sein, dass die für die Erkennung genutzten Infrarotsensoren von Sonnenlicht erreicht werden. Das sorge dann für die ungewollte Pause - das Gerät denkt dann, es sei nicht im Ohr.

Die einfachste Lösung: Die automatische Ohrerkennung in den Einstellungen der Airpods abschalten.

