Airpods stoppen draußen Wiedergabe: Ohrerkennung prüfen

Das kann an der automatischen Ohrenerkennung der Airpods liegen, berichtet das IT-Fachportal "Heise online". Die Ohrstöpsel prüfen nämlich ab Werk, ob sie richtig im Ohr sitzen und schalten sich automatisch ein - oder eben aus.

Bei zu lockerem Sitz könne es sein, dass die für die Erkennung genutzten Infrarotsensoren von Sonnenlicht erreicht werden. Das sorge dann für die ungewollte Pause - das Gerät denkt dann, es sei nicht im Ohr.

Die einfachste Lösung: Die automatische Ohrerkennung in den Einstellungen der Airpods abschalten.