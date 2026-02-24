ABO

Jakobsmuscheln mit Lauch auf Parmesan-Quinoa

Gesundheit
1 min
Aurelien Leclerc ist Küchenchef in Donville-les-Bains
©APA, dpa, gms, Andreas Drouve
Dieses edle Jakobsmuschelrezept stammt aus der Normandie - von Aurélien Leclerc vom Restaurant "Le Sound" in Donville-les-Bains, direkt im Thalasso-Hotel Prévithal. Der Küchenchef empfiehlt zu dem Gericht einen trockenen Weißwein.

Bei Jakobsmuscheln kommt es darauf an, welche Produkte man bekommt. Sind die Muscheln ganz in der Schale und frisch, also höchstens 2-3 Tage alt, öffnet man sie vorsichtig mit einem Messer und entfernt den sogenannten Bart. Das sind jene zähen Teile, die die Muschel an der Schale halten und in denen gewöhnlich Sandkörner stecken. Auch der glibberige Verdauungsapparat kommt weg. Was letztlich bleibt, sind die weiße Nuss und der daran hängende Rogen, den man entweder entfernt oder später mitbraten kann. Die Nüsse (ggf. samt Rogen) gut waschen und auf ein Trockentuch legen.

Wer daheim nicht an Frischware kommt, nimmt alternativ tiefgefrorene Nüsse.

Noch ein Zusatztipp für jene, die Französisch können: Auf der Website der in der Normandie ansässigen Fischer- und Händlervereinigung "Normandie Fraîcheur Mer" sind kostenlos weitere zahlreiche Rezepte eingestellt.

OUISTREHAM - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andreas Drouve/Andreas Drouve

DONVILLE-LES-BAINS - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andreas Drouve/Andreas Drouve

