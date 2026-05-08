65 Planstellen für Schulsozialarbeit an AHS und BMHS

An den Pflichtschulen stützt sich die Sozialarbeit auf Initiativen von Ländern, Gemeinden bzw. Vereinen sowie auf gemeinsame Projekte von Bund und Ländern. An Bundesschulen war Schulsozialarbeit dagegen nur punktuell oder auf Basis befristeter Projekte und regionaler Vereinbarungen verfügbar.

"Schulsozialarbeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines modernen Schulsystems. Sie unterstützt Schülerinnen und Schüler in herausfordernden Lebenssituationen, entlastet Lehrpersonen und stärkt das gesamte Schulklima", so Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). "Mit den neuen Bundesplanstellen verankern wir Schulsozialarbeit nun strukturell auch im Bundesschulbereich."