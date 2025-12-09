News Logo
ABO

2025 dürfte eines der drei heißesten Jahre werden

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die 1,5-Grad-Grenze dürfte heuer nicht überschritten werden
©AFP, APA, FREDERIC J. BROWN
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Das Jahr 2025 ist weiterhin auf Kurs, eines der drei heißesten bisher registrierten Jahre zu werden. Aktuell liege es mit 2023 auf dem zweiten Platz hinter 2024, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus in seinem Monatsbericht mit. Der abgelaufene Monat sei mit 14,02 Grad zudem der drittwärmste je gemessene November gewesen, mit besonders hohen Temperaturen etwa im Nordpolarmeer. Für Europa war es mit durchschnittlich 5,74 Grad der fünftheißeste November.

von

Die Temperaturen im November lagen demnach um 1,54 Grad Celsius über dem vorindustriellen Zeitalter und damit über den im Pariser Klimaschutzabkommen angestrebten 1,5 Grad. Wie die Forscherinnen und Forscher schreiben, dürfte das Jahr 2025 zwar nicht die 1,5-Grad-Grenze reißen. Die Durchschnittstemperaturen der Jahre 2023 bis 2025 aber schon. Das wäre für einen Dreijahreszeitraum das erste Mal.

In Europa gab es den fünftheißesten November der Aufzeichnungsgeschichte. Während die Temperaturen in Osteuropa, auf dem Balkan oder in der Türkei ungewöhnlich hoch ausfielen, war es etwa in Skandinavien und Teilen Mitteleuropas eher kühl. Nur in drei Herbsten zuvor waren die Temperaturen in Europa so hoch wie in diesem Jahr.

A boy shoots hoops at sunset on August 19, 2025 in San Pedro, California. The National Weather Service issued an extreme heat warning for parts of Los Angeles County which will be in effect from August 21 into the weekend, with temperatures expected to reach 110 degrees in some areas. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Studie beschäftigte sich mit Covid-Impfstoffen
Technik
Covid: mRNA-Impfstoffe besser als Sputnik V
Es muss nicht an allen Feiertagen Fleisch geben
Gesundheit
Weihnachtsessen günstig genießen – Tipps für Sparfüchse
Schlagzeilen
Rebel Wilson freut sich auf zweites Kind
Schlagzeilen
ALS-kranker Schauspieler Eric Dane schreibt Memoiren
Schlagzeilen
Kristen Stewart will nächsten Film ohne Gage drehen
News
Miley Cyrus über Ekel vor Papier: "Es ist eine Phobie"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER