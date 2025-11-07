News Logo
ABO

Viele Stars bei "Stranger Things"-Weltpremiere in Hollywood

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Millie Bobby Brown fällt es schwer, Abschied zu nehmen
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, KEVIN WINTER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Großes Staraufgebot in Hollywood: Der Cast der Netflix-Hitserie "Stranger Things" ist zur Weltpremiere der fünften Staffel von jubelnden Fans empfangen worden. Vor dem ikonischen Grauman"s Chinese Theatre war ein schwarzer Teppich für Promi-Gäste wie Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Linda Hamilton, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Matthew Modine und David Harbour ausgelegt.

von

Brown (21) und Harbour (50) umarmten sich bei der Ankunft und zeigten sich gemeinsam vor den Fans. Der Streamingdienst Netflix postete Videos von den Stars auf der Plattform X. In der Mystery-Serie spielt Harbour den bärbeißigen Sheriff Jim Hopper, der als Ziehvater der Protagonistin Eleven (Millie Bobby Brown) auftritt.

"Stranger Things" zählt zu den erfolgreichsten Netflix-Serien und hat sich zu einem Popkultur-Phänomen entwickelt. Die ersten vier Folgen der fünften und letzten Staffel erscheinen am 27. November. Danach sind drei weitere Episoden ab dem 26. Dezember zu sehen. Das Finale wird dann an Neujahr gezeigt. Staffel vier lief 2022 über die Bildschirme.

Brown sagte am Rande der Premiere, dass es schwer sei, nach neun Jahren von der Serie Abschied zu nehmen. Die Figur der Eleven, die mit vielen persönlichen Problemen zu kämpfen hatte, habe sie selbst sehr geprägt und inspiriert. Harbour legte den Fans ans Herz, unbedingt die achte und letzte Folge zu schauen. Das Finale sei "erschütternd schön" und zudem überwältigend, unheimlich und wild.

"Stranger Things" ist eine Mischung aus Mystery und Coming-of-Age-Geschichte, die in den 80er-Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins spielt. Die jungen Helden um Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) und Eleven (Millie Bobby Brown) müssen gegen das Böse aus einer unheimlichen Schattenwelt kämpfen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gitarrist Neal Schon (l) and Sänger Arnel Pineda von Journey
News
Rockband Journey geht 2026 auf Abschiedstour
++ ARCHIVBILD ++ Michael Jackson wurde vom Kinderstar zum "King of Pop"
Schlagzeilen
Kinostart für Michael-Jackson-Biopic im April 2026
Meghan Markle spielt in Komödie mit
Schlagzeilen
Meghan Markle wagt Rückkehr auf die Leinwand
Emmanuel Carrere ausgezeichnet
News
Autor Emmanuel Carrère mit Prix Médicis ausgezeichnet
Britische Schauspielerin gilt als wandlungsfähig
Schlagzeilen
Helen Mirren erhält Golden-Globe-Ehrenpreis
Alice Rohrwacher wird in Berlin geehrt
Schlagzeilen
Europäischer Filmpreis für Alice Rohrwacher
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER