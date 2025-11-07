News Logo
ABO

Rockband Journey geht 2026 auf Abschiedstour

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Gitarrist Neal Schon (l) and Sänger Arnel Pineda von Journey
©AFP, APA, MAURO PIMENTEL
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die US-Rockband Journey kündigt nach mehr als 50 Jahren eine Abschiedstournee an. Ihre "Final Frontier"-Tour mit 60 Konzerten in Nordamerika soll Ende Februar beginnen. Die für Hits wie "Don't Stop Believin'", "Any Way You Want It", "Faithfully" oder "Lights" bekannte Band wurde 1973 in Kalifornien gegründet. 2017 wurden die Musiker in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

von

"Diese Tour ist unser herzliches Dankeschön an die Fans, die aus auf jedem Schritt begleitet haben, durch jeden Song, jede Ära, jedes Hoch und Tief", sagte Gitarrist und Journey-Mitbegründer Neal Schon in einer Mitteilung. Neben Schon sind unter anderem der langjährige Keyboarder Jonathan Cain, Sänger Arnel Pineda und Drummer Deen Castronovo auf der Farewell-Tour mit dabei. Unter dem Titel "Freedom" hatte die Band 2022 ihr 15. Studioalbum veröffentlicht.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Michael Jackson wurde vom Kinderstar zum "King of Pop"
Schlagzeilen
Kinostart für Michael-Jackson-Biopic im April 2026
Meghan Markle spielt in Komödie mit
Schlagzeilen
Meghan Markle wagt Rückkehr auf die Leinwand
Emmanuel Carrere ausgezeichnet
News
Autor Emmanuel Carrère mit Prix Médicis ausgezeichnet
Britische Schauspielerin gilt als wandlungsfähig
Schlagzeilen
Helen Mirren erhält Golden-Globe-Ehrenpreis
Alice Rohrwacher wird in Berlin geehrt
Schlagzeilen
Europäischer Filmpreis für Alice Rohrwacher
Der einflussreiche Liedermacher malt und zeichnet seit 70 Jahren
News
Paolo Conte zeigt seine visuelle Welt in Schau in Asti
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER