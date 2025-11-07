Rockband Journey geht 2026 auf Abschiedstour

"Diese Tour ist unser herzliches Dankeschön an die Fans, die aus auf jedem Schritt begleitet haben, durch jeden Song, jede Ära, jedes Hoch und Tief", sagte Gitarrist und Journey-Mitbegründer Neal Schon in einer Mitteilung. Neben Schon sind unter anderem der langjährige Keyboarder Jonathan Cain, Sänger Arnel Pineda und Drummer Deen Castronovo auf der Farewell-Tour mit dabei. Unter dem Titel "Freedom" hatte die Band 2022 ihr 15. Studioalbum veröffentlicht.