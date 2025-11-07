Kinostart für Michael-Jackson-Biopic im April 2026

Unterlegt ist der Clip mit dem Song "Don't Stop 'Til You Get Enough". Der vollständige Trailer soll laut "Hollywood Reporter" kommende Woche erscheinen. Regie führt Antoine Fuqua ("Training Day"), produziert wird der Film unter anderem von Graham King, der mit "Bohemian Rhapsody" bereits ein Oscar-prämiertes Musikporträt über Queen-Sänger Freddie Mercury verantwortete.

Die Produktion kündigt eine "Geschichte jenseits der Musik" an, die Jacksons Weg vom Kinderstar zum Weltstar nachzeichnen soll. Betont wird vor allem seine kreative Leidenschaft, die ihn "unermüdlich antrieb, der größte Entertainer der Welt zu werden".

Kritiker befürchten ein zu positives Bild - auch wegen der engen Einbindung von Jacksons Umfeld; die Besetzung durch ein Familienmitglied verstärke diesen Eindruck. Hinweise auf eine kritische Auseinandersetzung mit den Missbrauchsvorwürfen, die Jackson zeitlebens begleiteten, finden sich im Teaser nicht.

Tochter Paris Jackson hat sich öffentlich distanziert. Auf Instagram erklärte sie, sie sei in den Film nicht involviert, berichtete der "Rolling Stone". Der Film bediene sich laut Paris einer kontrollierten Erzählweise, beinhalte viele Ungenauigkeiten, werde aber viele treue Fans glücklich machen. Der Film war ursprünglich für 2025 geplant. Wegen umfangreicher Nachdrehs - laut "Hollywood Reporter" allein 22 Tage im Sommer 2025 - wurde der Start verschoben.