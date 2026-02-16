US-Schauspieler Robert Duvall 95-jährig gestorben

Duvall ist einem Millionenpublikum bekannt. Er spielte in dem großen Mafia-Film-Epos "Der Pate" und dessen erster Fortsetzung als Consigliere Tom Hagen mit. Auch seine Charakterrolle in "Apocalypse Now" zum Vietnam-Krieg haben viele gleich vor sich, wenn man an Duvall denkt. Seit den 1960er-Jahren hatte er über 130 Film-und Fernsehauftritte und stand noch in hohem Alter vor der Kamera.

1984 gewann Duvall einen Oscar für seine Rolle des alkoholsüchtigen Country-Sängers Mac Sledge in "Das Comeback der Liebe" ("Tender Mercies"). Er selbst sah sich am liebsten in Western-Rollen. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in "Der Marshal" den berüchtigten Banditen Ned Pepper, ein Millionenpublikum kennt ihn aus der Western-Serie "Weg in die Wildnis" (Lonesome Dove).

Leute würden ihn oft nach seiner Lieblingsrolle fragen, schrieb Duvall im vorigen Mai auf Facebook - und gab die Antwort in einem Video: Es war der Texas-Ranger Augustus McCrae aus der Hit-Serie "Weg in die Wildnis". Der Dreh sei einer der Highlights seines Lebens gewesen. Für die Serie standen mit ihm Tommy Lee Jones, Diane Lane und Anjelica Huston vor der Kamera.