US-Schauspieler Ben Affleck duelliert sich bei "Fortnite"

"Ich werde gleich getötet und dann verspotten sie einen", sagte Affleck. Er nehme das dann aber nicht einfach so hin, sondern fange an, sich mit ihnen zu streiten: "Ich mache das nicht schlecht, ich bin ein erwachsener Mann!"

Affleck arbeitet als Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor und ist für Filme wie "Good Will Hunting" oder "Argo" bekannt. Aus seiner 2018 geschiedenen Ehe mit Schauspielkollegin Jennifer Garner hat Affleck drei Kinder.