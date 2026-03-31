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TV-Moderatorin Verona Pooth bekam Fake-Pornobilder von sich

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57-Jährige fühlte sich bloßgestellt und in ihrer Würde verletzt
©APA, dpa, Federico Gambarini
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Fernsehmoderatorin Verona Pooth hat nach eigenen Worten erfolglos Anzeige wegen gefälschter pornografischer Bilder von sich erstattet. "Ich habe immer wieder Fotos zugeschickt bekommen, darunter auch pornografische Bilder, auf die mein Kopf montiert wurde", sagte die 57-Jährige der Illustrierten "Bunte". Dazu seien handgeschriebene Texte gekommen, deren Inhalt sie gar nicht wiederholen wolle.

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Sie habe den Fall zur Anzeige gebracht, doch der Absender hätte nicht ermittelt werden können. "Diese Ohnmacht ist schwer auszuhalten und macht wütend und auch ängstlich", sagte Pooth. Was sie zusätzlich überrascht habe, war dieses Gefühl von Scham. "Rational weiß man, dass man keinerlei Schuld trägt - und trotzdem fühlt man sich bloßgestellt und in seiner Würde verletzt."

Pooth äußerte sich vor dem Hintergrund der Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Dabei geht es um das Erstellen und Verbreiten gefälschter pornografischer Aufnahmen. Ulmen bestreitet die Anschuldigungen, es gilt die Unschuldsvermutung.

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