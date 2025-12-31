News Logo
"Traumschiff"-Gast Pahde machte Küssen mit Silbereisen Spaß

Schauspielerin Valentina Pahde hatte eine Kuss-Szene mit Florian Silbereisen auf dem ZDF-"Traumschiff" in bester Erinnerung. "Der Kuss mit Florian hat Spaß gemacht, er weiß, was er tut", sagte die 31-Jährige. Und sie kann ihm auch direkt eine Bestnote geben: "Er bekommt eine Zehn von zehn von mir."

Pahde weiter: "Aber viel wichtiger: Er ist ein total professioneller Kollege, und es hat Spaß gemacht, diesen schönen Film drehen zu können. Ich hoffe, es gibt ein Wiedersehen, und ich kann noch einmal an Bord gehen, um die Liebesgeschichte fortzuführen."

Im Privatleben würde sie allerdings mehr von einem Schwarm verlangen, ergänzte sie. "Von einem Mann im echten Leben erwarte ich mehr als einen Kuss nach Drehbuch." Es müsse sich anfühlen wie beim ersten Mal, sagte sie. "Routine killt jede Leidenschaft. Ich bin ein Riesenfan von spontanen Date-Nights und kleinen Aufmerksamkeiten, um den Partner zu überraschen."

ARCHIV - 16.02.2024, Berlin: Valentina Pahde kommt zur ARD Blue Hour Party während der 74. Berlinale. (zu dpa: «Filmkuss mit Silbereisen: «Traumschiff»-Gast gibt 10 von 10») Foto: Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

