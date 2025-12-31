Macaulay Culkin hat feste Regeln für seine Fans

Culkin zählt auf: "Komm nicht zu mir, wenn ich am Esstisch sitze. Das mag ich nicht." Auch dürften Fans ihn nicht ansprechen, wenn er mit seinen Kindern zusammen sei, sagte Culkin. Und sie dürfen ihm "auf keinen Fall" in die Toilette folgen. Der Schauspieler betonte, dass ihm inzwischen klar geworden sei, dass er selbst über die Interaktion mit Fans bestimmen könne.

Culkin wurde als Kind mit dem Weihnachtsfilm "Kevin - Allein zu Haus" (1990) zum Star. Später spielte er vor allem in Fernsehproduktionen mit, darunter 2021 in der erfolgreichen Horror-Serie "American Horror Story". Der Schauspieler hat zwei Söhne mit der Schauspielerin Brenda Song ("The Social Network").