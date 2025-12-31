News Logo
ABO

Macaulay Culkin hat feste Regeln für seine Fans

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin ("Kevin - Allein zu Haus") hat seinen Fans gegenüber eigenen Angaben zufolge feste Regeln. Bevor er ausgehe, müsse er sich "definitiv wappnen", erzählte der 45-Jährige im Podcast "Smartless". "Ich habe mir einfach gewisse Grundregeln gesetzt."

von

Culkin zählt auf: "Komm nicht zu mir, wenn ich am Esstisch sitze. Das mag ich nicht." Auch dürften Fans ihn nicht ansprechen, wenn er mit seinen Kindern zusammen sei, sagte Culkin. Und sie dürfen ihm "auf keinen Fall" in die Toilette folgen. Der Schauspieler betonte, dass ihm inzwischen klar geworden sei, dass er selbst über die Interaktion mit Fans bestimmen könne.

Culkin wurde als Kind mit dem Weihnachtsfilm "Kevin - Allein zu Haus" (1990) zum Star. Später spielte er vor allem in Fernsehproduktionen mit, darunter 2021 in der erfolgreichen Horror-Serie "American Horror Story". Der Schauspieler hat zwei Söhne mit der Schauspielerin Brenda Song ("The Social Network").

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 08: Macaulay Culkin attends the “Fallout” season two red carpet premiere event at Academy Museum of Motion Pictures on December 08, 2025 in Los Angeles, California. Phillip Faraone/Getty Images for Prime Video/AFP (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gesundheit
So sieht ein gutes Katerfrühstück aus
++ ARCHIVBILD ++ Beliebtes Reiseziel: Bergdorf Stepanzminda im Großen Kaukasus
Reisen & Freizeit
Georgien verschärft die Einreiseregeln für Urlauber
++ ARCHIVBILD ++ Der Pinguin-Gang verschafft dem Körper mehr Stabilität
Gesundheit
Vorsicht, Rutschgefahr! So läuft alles glatt
++ ARCHIVBILD ++ Gute Vorsätze können geballt zu unnötigem Stress und Druck führen
Gesundheit
Warum weniger Vorsatz manchmal mehr Veränderung bringt
Passwortloses Anmelden mit Passkeys in Windows 11
Technik
Passkeys: Windows ist offen für andere Passwortmanager
++ ARCHIVBILD ++ Ein paar Stunden im Flieger - und plötzlich ist wieder 2025
Reisen & Freizeit
Im Flugzeug zurück ins alte Jahr – Silvester doppelt feiern
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER