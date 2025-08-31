Tobias Moretti beklagt "Reality-TV-Deutsch"

"Gerade, wenn man mit literarischer Hochsprache zu tun hat, lernt man die Nuancen des Dialekts zu schätzen", wurde Moretti im "Stern" zitiert.

Moretti, der in den 90er-Jahren als Ermittler in der TV-Serie "Kommissar Rex" bekannt wurde, ist am 5. September in der Improvisationsserie "Die Hochzeit" im deutschen Fernsehsender ARD zu sehen. Darin spielt er einen Tiroler Hotelier und spricht auch Dialekt.

Vor seiner Schauspielkarriere studierte Moretti Musik und Komposition in Wien. Er hat außerdem ein Diplom als Landwirt und lebt auf einem Bauernhof in Tirol.