News Logo
ABO

Tobias Moretti beklagt "Reality-TV-Deutsch"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Schauspieler Tobias Moretti
©APA, EXPA, JOHANN GRODER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Schauspieler Tobias Moretti (66) vermisst zunehmend regionale Sprachfärbungen im deutschen Fernsehen. "Ich leide darunter, dass einerseits Dialekte, andererseits die Hochsprache in so einen Einheitsjargon verflacht werden, dieses Reality-TV-Deutsch. Ein Horror", sagte der Österreicher in einem Interview mit dem dem deutschen Printmagazin "Stern". Dialekt sei ihm als Tiroler generell enorm wichtig.

von

"Gerade, wenn man mit literarischer Hochsprache zu tun hat, lernt man die Nuancen des Dialekts zu schätzen", wurde Moretti im "Stern" zitiert.

Moretti, der in den 90er-Jahren als Ermittler in der TV-Serie "Kommissar Rex" bekannt wurde, ist am 5. September in der Improvisationsserie "Die Hochzeit" im deutschen Fernsehsender ARD zu sehen. Darin spielt er einen Tiroler Hotelier und spricht auch Dialekt.

Vor seiner Schauspielkarriere studierte Moretti Musik und Komposition in Wien. Er hat außerdem ein Diplom als Landwirt und lebt auf einem Bauernhof in Tirol.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das Projekt Organism gewann eine Goldene Nica
News
Ars Electronica startet mit Europahymne in Gebärdensprache
Die Safari-Brüder haben auf "Human" zu sich selbst gefunden
Menschen
Safari sind "Human": "Das fühlt sich richtig und ehrlich an"
Zweiter Gedichtband von Sirka Elspaß
News
"hungern beten heulen schwimmen": Lyrik von Sirka Elspaß
Tilde und Viktor haben eines gemeinsam: Sie schwimmen immer 22 Bahnen
News
"22 Bahnen": Die Nase im Leben über Wasser halten
Daniel Wisser macht sich Gedanken über die Stadt der Zukunft
News
Glanz mit Kratzern: Daniel Wissers neuer Roman "Smart City"
++ ARCHIVBILD ++ Florence + The Machine sagen "Hallo Wien!"
News
Florence + The Machine kommen 2026 nach Wien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER