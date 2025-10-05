"The Woman In Cabin 10": Knightley in Poirots Fußstapfen

So bleibt der Journalistin in "The Woman in Cabin 10" nichts anderes übrig, als auf eigene Faust zu ermitteln, wer für den Mord verantwortlich ist. Inszeniert hat den topbesetzten Spielfilmkrimi in Agatha Christies Spuren der auch in Österreich bestens bekannte Theaterregisseur Simon Stone. Ab Freitag abrufbar.

(S E R V I C E - www.netflix.com/at/title/81222804)