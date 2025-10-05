News Logo
ABO

"The Woman In Cabin 10": Knightley in Poirots Fußstapfen

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Keira Knightley wurde Zeugin eines Vorfalls, aber niemand glaubt ihr
©Netflix, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die Reisejournalistin Laura "Lo" Blacklock (Keira Knightley) ist an Bord eines neuen Luxusliners bei dessen Jungfernfahrt durch Norwegens Fjorde, als sie nächtens hört, wie etwas ins Wasser geworfen wird. Lo ist überzeugt, dass es sich dabei um die Leiche ihrer sympathischen Kabinennachbarin handeln muss - die am nächsten Tag allerdings von niemandem vermisst oder gekannt wird. Schließlich sei die betreffende Kabine vor Fahrtantritt leer geblieben.

von

So bleibt der Journalistin in "The Woman in Cabin 10" nichts anderes übrig, als auf eigene Faust zu ermitteln, wer für den Mord verantwortlich ist. Inszeniert hat den topbesetzten Spielfilmkrimi in Agatha Christies Spuren der auch in Österreich bestens bekannte Theaterregisseur Simon Stone. Ab Freitag abrufbar.

(S E R V I C E - www.netflix.com/at/title/81222804)

The Woman in Cabin 10. (L-R) Keira Knightley as Lo and Guy Pearce as Bullmer in The Woman in Cabin 10. Cr. Parisa Taghizadeh/Netflix © 2025

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Nanning schuftet in den letzten Kriegstagen, um seiner Mama zu helfen
Schlagzeilen
"Amrum": Das Kriegsende aus Kinderaugen
Karl-Markus Gauß - Filmporträt über großen Europäer und Menschenfreund
Schlagzeilen
"Schlendern ist mein Metier": Karl-Markus Gauß unterwegs
Technik
Auf den Spuren der Hyksos - Ägyptologe Manfred Bietak wird 85
Taylor Swift bleibt das Showgirl Nummer eins
News
Taylor Swift bleibt mit neuem Album die Pop-Queen
Ian McEwan blikt aus der Zukunft auf die Gegenwart
News
Umwerfend: Ian McEwans Meisterroman "Was wir wissen können"
Neue Doku beleuchtet die letzten sechs Lebensjahre von Ozzy Osbourne
News
Osbourne-Doku: Kein gewöhnlicher Mann
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER