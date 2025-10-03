Osbourne-Doku: Kein gewöhnlicher Mann

Auch beim großen Konzert mit Black Sabbath am 5. Juli im Villa Park in Birmingham liefen die Kameras unter der Regie von Tania Alexander für die Doku - die nie als posthumer Film gedacht war - mit. Mit Schilderungen seiner zahlreichen Operationen, seiner sich verschlimmernden Gesundheitsprobleme und der fortschreitenden Parkinsonkrankheit, zeigt sich der Brite bereits im Trailer zutiefst verletzlich. Der Film enthält auch Interviews mit Ozzys Frau Sharon und seinen Kindern. Abrufbar ab Dienstag.

(S E R V I C E - www.youtube.com/watch?v=RLxm-o1zJcY)