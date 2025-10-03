Osbourne-Doku: Kein gewöhnlicher Mann

von
Auch beim großen Konzert mit Black Sabbath am 5. Juli im Villa Park in Birmingham liefen die Kameras unter der Regie von Tania Alexander für die Doku - die nie als posthumer Film gedacht war - mit. Mit Schilderungen seiner zahlreichen Operationen, seiner sich verschlimmernden Gesundheitsprobleme und der fortschreitenden Parkinsonkrankheit, zeigt sich der Brite bereits im Trailer zutiefst verletzlich. Der Film enthält auch Interviews mit Ozzys Frau Sharon und seinen Kindern. Abrufbar ab Dienstag.
02.08.2025, Schleswig-Holstein, Wacken: Drohnen bilden den Schriftzug «Ozzy we love you« am Himmel über dem Festivalgelände beim Wacken Open Air. Damit wurde der verstorbenen Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne gedacht. Das Wacken Open Air (WOA) findet vom 30. Juli bis 2. August statt und gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt. Foto: Frank Molter/dpa +++ dpa-Bildfunk +++