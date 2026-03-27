Taylor Lautner und Ehefrau erwarten Baby

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Das Ehepaar Taylor Lautner erwartet Nachwuchs. Das verkündeten der Schauspieler und seine Ehefrau, die beide Taylor Lautner heißen, auf Instagram am Donnerstag. "Was ist besser als zwei Taylor Lautners?", schrieb der 34-Jährige. Ein Foto zeigt das Paar auf einer Wiese: Sie im weißen Kleid mit Ultraschallbildern in der Hand und er, wie er ihren Bauch küsst. Andere Bilder zeigen das Paar lachend auf der Wiese sitzen.
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Der "Twilight"-Star heiratete seine Freundin Taylor Dome im November 2022 in Kalifornien. Seine Schwester hatte ihn mit der 29-jährigen Dome, einer Krankenschwester, bekanntgemacht. Nach der Hochzeit nahm Dome Lautners Nachnamen an.
LOS ANGELES - USA: FOTO: APA/Instagram