Swift und Kelce zeigen sich nach Verlobung im Stadion

Auf einem Bild sieht man, wie Kelce in einem rot-weiß gestreiften Rugby-Shirt sein früheres Collegeteam anfeuert, während Swift daneben sitzt und lachend zu ihm hochschaut. Kelce stammt aus dem US-Bundesstaat Ohio und besuchte dort die University of Cincinnati, wo er für deren Mannschaft (Bearcats) spielte. Er und Swift hatten am Dienstag mit romantischen Fotos auf Instagram ihre Verlobung verkündet. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", teilten die beiden US-Amerikaner mit. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer.