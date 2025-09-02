News Logo
ABO

"Strampelnder Vogel" Graham Greene gestorben

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Greene spielte einen Schamanen in "Der mit dem Wolf tanzt"
©BRYAN R. SMITH, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Er erlangte weltweite Berühmtheit durch das Western-Epos "Der mit dem Wolf tanzt" (1990) - jetzt ist der kanadische Schauspieler Graham Greene tot. Er starb im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit in Stratford (Provinz Ontario), wie kanadische Medien unter Berufung auf sein Management berichteten. Für seine Rolle als Schamane "Strampelnder Vogel" an der Seite von Kevin Costner (70) wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

von

In seiner knapp fünf Jahrzehnte langen Karriere verkörperte Greene oft indigene Charaktere. Der selbst aus dem Six-Nations-Reservat in Ontario stammende Greene habe "Klischees über indigene Charaktere durchbrochen und den Weg für die nächste Generation von Schauspielern geebnet", hieß es in seiner Würdigung für den "Order of Canada", die höchste zivile Auszeichnung Kanadas, die er 2016 erhielt.

Greene habe sich nicht in stereotype Rollenbilder drängen lassen, sagte die Schauspielerin und Regisseurin Kaniehtiio Horn (38), die mit Greene in der Serie "Reservation Dogs" zu sehen war, der Nachrichtenagentur The Canadian Press. Selbst typische "Indianer-auf-dem-Pferd-Rollen" habe er sehenswert gemacht. "Er war nicht nur ein guter indigener Schauspieler - er war ein guter Schauspieler, der zufällig indigener Herkunft war."

Greene war in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen, darunter in "Stirb langsam: Jetzt erst recht" (1995), "The Green Mile" (1999) und "New Moon – Biss zur Mittagsstunde" (2009). 2022 erhielt er einen Stern auf dem kanadischen "Walk of Fame". Nicht zu verwechseln ist er mit seinem berühmten britischen Namensvetter, dem Schriftsteller Graham Greene (1904-1991, "Der dritte Mann").

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Pete Doherty hat "mit dem harten Zeug aufgehört"
News
Pete Doherty wieder mit Babyshambles auf Tour
News
Der Mann hinter Hinterseer und Hasselhoff: Jack White ist 85
Kim Novak mit ihrem neuen Löwen
Schlagzeilen
Hitchcock-Ikone Kim Novak in Venedig geehrt
Jude Law interpretiert den düsteren Kremlin-Herrscher
Schlagzeilen
"Wizard of the Kremlin": Law interpretiert Putin am Lido
Nobelpreisträgerin legt autofiktionales Buch vor
News
Ernaux widmet sich in "Die Besessenheit" der Eifersucht
Bon Jovi sang Songs mit guten Freunden neu ein
News
"Neues" Bon Jovi-Album erscheint am 24. Oktober
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER