"SOKO Potsdam"-Duo: Wir nehmen uns gern auf den Arm

"Anja zeigt außerdem, wie man Humor aufwertend einsetzt. Witze funktionieren nicht, indem man andere abwertet, sondern durch clevere Pointen, die die andere Person aufwerten - herausfordernd, aber richtig gut", meinte sie weiter.

Pahl macht indes keine Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Ermittlern auf dem Bildschirm. "Ich sehe den Unterschied weniger zwischen Männern und Frauen als zwischen unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen", sagte die 50-Jährige. "In der 'SOKO Potsdam' funktioniert Ermittlung nur als Teamleistung und da sind starke Kolleginnen genauso wichtig wie starke Kollegen."

Mit der Folge "Nachts im Wald" geht die Krimiserie am Montag (5. Jänner) um 18.00 Uhr in die achte Staffel. Und darum geht es: Ein Mann wird tot im Wald gefunden, erschossen unter einem Hochstand. Zwischen Wilderern, illegaler Müllentsorgung und einer Affäre stößt die Kripo auf ein erschreckendes Verbrechen.