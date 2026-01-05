News Logo
Eierstockkrebs kapert ganzes Organ im Bauchraum

Studie untersucht Ausbreitung von Geschwüren
©Georg Hochmuth, APA, GEORG HOCHMUTH
Eierstockkrebs baut ein ganzes Organ im Bauchraum zu seinen Gunsten um. Selbst Gewebe ohne sichtbare Metastasen wird verändert, um die Ausbreitung des Tumors zu fördern, wie eine Studie der Universität und des Universitätsspitals Basel zeigt. Die Erkenntnisse legen nahe, dass bei einer Eierstockkrebs-Operation mehr als nur die sichtbar von Krebs befallenen Teile entfernt werden sollten, um Rückfälle zu verhindern, hieß es in einer Mitteilung der Uni Basel am Montag.

Ob ein solches Vorgehen die Prognose tatsächlich verbessert und welche Folgen es für die Lebensqualität hat, muss den Studienautoren zufolge jedoch in einer klinischen Folgestudie überprüft werden.

Eierstockkrebs wird oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt. Bei einem Großteil der Betroffenen hat der Tumor dann bereits Tochtergeschwüre im Bauchraum gebildet. Besonders häufig befallen diese Metastasen das sogenannte Omentum, ein Gewebe, das auch als Bauchfellschürze bekannt ist.

Für die kürzlich im Fachblatt "Nature Communications" erschienene Studie analysierten die Forschenden 36 Gewebeproben von 15 Patientinnen. Sie verglichen dabei Proben aus dem Omentum von Frauen mit Eierstockkrebs mit solchen von Patientinnen ohne Befall dieses Organs und erstellten so einen Zellatlas.

Die Analyse zeigte, dass der Krebs das gesamte Omentum umbaut, um die Ausbreitung von Tumorzellen zu begünstigen. Laut den Forschenden fanden sich im befallenen Gewebe mehr Immunzellen, die den Angriff auf den Krebs dämpfen. Gleichzeitig nahm die Zahl anderer Zelltypen ab, was die normale Gewebestruktur zerstörte. Diese Veränderungen traten auch in Gewebe auf, das weit vom sichtbaren Tumor entfernt war.

(Service - https://www.nature.com/articles/s41467-025-67557-z)

ZU APA0214 VOM 8.3.2024 - ++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Thema Spital / Krankenhaus / Unfall / Krankheit / AUVA. Im Bild: Schriftzug "Spital" an einem Würfel beim Eingangsbereich des Traumazentrums Wien-Meidling, aufgenommen am Freitag, 08. März 2024.

