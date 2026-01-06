Taylor Swift beflügelt französisches Weingut

"Es ist ziemlich verrückt. Das ist unbezahlbar", sagte Winzer Laurent Saget von Terres Blanches der Nachrichtenagentur AFP. "Selbst wenn wir eine unserer Flaschen in einer Serie mit einem derart großen Publikum hätten platzieren wollen, hätten wir uns das niemals leisten können." Nun profitiere das Weingut und der Sancerre-Wein insgesamt gratis von dem Swift-Gütesiegel.

Die Fans der 36-jährigen Musikerin sind dafür bekannt, dass sie jeden Schritt und jede Äußerung ihres Stars mit Argusaugen verfolgen. So stürmten Swifties beispielsweise ein Museum in Wiesbaden, weil ein dort ausgestelltes Gemälde das Video zu ihrem Song "The Fate of Ophelia" inspiriert hatte. Ein anderer Song bescherte einem Pub in London einen Besucheransturm. Die Fähigkeit des Stars, den Erfolg von Produkten zu steigern, ist inzwischen als "Swiftonomics" bekannt.

Winzer Saget kennt nach eigenen Worten Swifts Musik nicht. Er würde sich aber freuen, den Megastar auf seinem kleinen Weingut im Dorf Bue im Loire-Tal zu begrüßen, sagte er.