Taylor Swift beflügelt französisches Weingut

Eingefleischte Fans wollen denselben Wein trinken wie Taylor Swift
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, MATT WINKELMEYER
Nur ganz kurz war in der jüngsten Disney-Doku-Serie über Taylor Swift eine Flasche Sancerre des französischen Weinguts Terres Blanches zu sehen - schon ist der edle Tropfen in den USA ausverkauft. Dem Heer eingefleischter Fans der US-Sängerin reichte ein Blick, um sofort den gleichen Wein trinken zu wollen, auch wenn dieser in den USA mit umgerechnet rund 35 Euro pro Flasche nicht ganz billig ist.

"Es ist ziemlich verrückt. Das ist unbezahlbar", sagte Winzer Laurent Saget von Terres Blanches der Nachrichtenagentur AFP. "Selbst wenn wir eine unserer Flaschen in einer Serie mit einem derart großen Publikum hätten platzieren wollen, hätten wir uns das niemals leisten können." Nun profitiere das Weingut und der Sancerre-Wein insgesamt gratis von dem Swift-Gütesiegel.

Die Fans der 36-jährigen Musikerin sind dafür bekannt, dass sie jeden Schritt und jede Äußerung ihres Stars mit Argusaugen verfolgen. So stürmten Swifties beispielsweise ein Museum in Wiesbaden, weil ein dort ausgestelltes Gemälde das Video zu ihrem Song "The Fate of Ophelia" inspiriert hatte. Ein anderer Song bescherte einem Pub in London einen Besucheransturm. Die Fähigkeit des Stars, den Erfolg von Produkten zu steigern, ist inzwischen als "Swiftonomics" bekannt.

Winzer Saget kennt nach eigenen Worten Swifts Musik nicht. Er würde sich aber freuen, den Megastar auf seinem kleinen Weingut im Dorf Bue im Loire-Tal zu begrüßen, sagte er.

