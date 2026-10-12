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Smoking von Harald Juhnke wird versteigert

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++ ARCHIVBILD ++ Von Harald Juhnke wird ein Smoking versteigert
©Istvan Bajzat, APA, dpa
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Ein Bühnenoutfit des Berliner Entertainers Harald Juhnke (1929-2005) kommt für den guten Zweck unter den Hammer. Mit dem Mindestgebot von 500 Euro werden ein maßgeschneiderter Smoking und Lackschuhe versteigert. Die Übergabe an den Höchstbietenden ist am Freitag in Berlin geplant. Juhnke trug das Outfit 1999 zu seiner Show "Typisch Juhnke!" anlässlich seines 70. Geburtstages.

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Die Aktion ist gleichzeitig Auftakt für einen zweitägigen Verkauf von rund 3.500 Theaterkostümen unter dem Titel "Bühnenmagie für Deinen Kleiderschrank" in einem Einkaufszentrum in Berlin-Charlottenburg. Der Erlös der Auktion geht an das Kinder- und Jugendhaus Mariaschutz der Caritas Familien- und Jugendhilfe, wie eine Sprecherin mitteilte.

Bei den Kostümen handelt es sich um handgefertigte Originale aus Fernsehen, Show, Oper und Theater. Darunter sind Kostüme vom Deutschen Theater in Berlin, dem Staatstheater Hannover, dem Deutschen Fernsehballett und dem Friedrichstadtpalast in Berlin. Die meisten Kostüme kosten laut dem Einkaufszentrum "Wilma Shoppen" zwischen einem und 99 Euro, nur einzelne besondere Stücke sind demnach teurer.

Der gebürtige Berliner Juhnke prägte über Jahrzehnte das kulturelle Leben der Stadt und zählte zu den bekanntesten Bühnen- und Fernsehgrößen Deutschlands. Er war ein Multitalent und wirkte in unzähligen Shows, Serien, Filmen und Theaterstücken mit. Juhnke geriet aber auch immer wieder durch seinen Alkoholkonsum in die Schlagzeilen. Er starb, an Demenz erkrankt, im April 2005.

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