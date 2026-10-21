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Schauspielstar Ofczarek machte MS-Diagnose öffentlich

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Nicholas Ofczarek spricht offen über seine MS-Erkrankung
©BURGTHEATER, Tommy Hetzel, APA
Schauspieler Nicholas Ofczarek ist an Multipler Sklerose (MS) erkrankt. Das hat der 55-jährige Bühnen- und TV-Star in einem Interview für die aktuelle Ausgabe des Magazins "Fleisch" öffentlich gemacht. Demnach erhielt Ofczarek die Diagnose bereits im Alter von 27 Jahren. Mittlerweile wirke sich die Krankheit auch auf seinen Job deutlich aus. "Manchmal ist es schon ein Problem, überhaupt über die Stiegen auf die Bühne zu kommen", sagte er.

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Früher sei er ein körperbetonter Schauspieler gewesen. "Die Umstände haben mich zu einem sprachbetonteren Schauspieler gemacht", so Ofczarek, der Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters ist und auch mit etlichen Fernsehrollen ("Braunschlag" u.v.a.) breite Bekanntheit erlangte. Mit seinem nun offenen Umgang mit der Erkrankung wolle er anderen Betroffenen Mut machen und ihnen eine Perspektive eröffnen. Man könne trotz MS seine Ziele verfolgen und erreichen. "Die Diagnose bedeutet nicht das Ende des Lebens, sondern ist ein Aufruf zur Veränderung", sagte der mehrfache Nestroy-Preisträger mit Verweis auf einen bewussteren Lebensstil, den er mittlerweile pflege.

(S E R V I C E - https://www.fleischmagazin.at/ausgabe/fleisch-78/ )

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