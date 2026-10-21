Schauspielstar Ofczarek machte MS-Diagnose öffentlich

Früher sei er ein körperbetonter Schauspieler gewesen. "Die Umstände haben mich zu einem sprachbetonteren Schauspieler gemacht", so Ofczarek, der Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters ist und auch mit etlichen Fernsehrollen ("Braunschlag" u.v.a.) breite Bekanntheit erlangte. Mit seinem nun offenen Umgang mit der Erkrankung wolle er anderen Betroffenen Mut machen und ihnen eine Perspektive eröffnen. Man könne trotz MS seine Ziele verfolgen und erreichen. "Die Diagnose bedeutet nicht das Ende des Lebens, sondern ist ein Aufruf zur Veränderung", sagte der mehrfache Nestroy-Preisträger mit Verweis auf einen bewussteren Lebensstil, den er mittlerweile pflege.

(S E R V I C E - https://www.fleischmagazin.at/ausgabe/fleisch-78/ )