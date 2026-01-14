Schauspieler Kiefer Sutherland kurzzeitig festgenommen

Sutherland kam wenige Stunden später gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Dollar (rund 43.000 Euro) wieder auf freien Fuß. Anfang Februar muss er vor Gericht erscheinen. Der Schauspieler äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Sutherland hatte früher mehrmals wegen Alkoholkonsums Ärger mit der Polizei. 2007 wurde er in Los Angeles wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und verbrachte 48 Tage in Haft.

Der Sohn von Hollywood-Star Donald Sutherland (1935 - 2024) ist aus Filmen wie "Melancholia", "Nicht auflegen!", "Spurlos" und "Flatliners" bekannt. Auf dem Bildschirm machte er mit der Echtzeitserie "24" als Anti-Terror-Agent Jack Bauer Furore. Er hat auch als Musiker Erfolg.