ABO

Schauspieler Kiefer Sutherland kurzzeitig festgenommen

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kiefer Sutherland muss im Februar vor Gericht
©AFP, APA, VALERY HACHE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Hollywood-Star Kiefer Sutherland (59, "Flatliners", "24") ist wegen Vorwürfen von Körperverletzung und strafrechtlich relevanter Bedrohungen festgenommen worden. Laut einer Mitteilung der Polizei soll der Kanadier in Los Angeles den Fahrer eines Fahrdienstes körperlich angegriffen und bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht am Montag. Das Opfer habe dabei keine Verletzungen erlitten, die noch vor Ort hätten ärztlich behandelt werden müssen, hieß es.

von

Sutherland kam wenige Stunden später gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Dollar (rund 43.000 Euro) wieder auf freien Fuß. Anfang Februar muss er vor Gericht erscheinen. Der Schauspieler äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Sutherland hatte früher mehrmals wegen Alkoholkonsums Ärger mit der Polizei. 2007 wurde er in Los Angeles wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und verbrachte 48 Tage in Haft.

Der Sohn von Hollywood-Star Donald Sutherland (1935 - 2024) ist aus Filmen wie "Melancholia", "Nicht auflegen!", "Spurlos" und "Flatliners" bekannt. Auf dem Bildschirm machte er mit der Echtzeitserie "24" als Anti-Terror-Agent Jack Bauer Furore. Er hat auch als Musiker Erfolg.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der "Trick" mit der Pfanne klappt in der Realität nicht
Gesundheit
Joghurtbecher wieder verschließen: Klappt der Pfannen-Trick?
Variation: Hähnchen hier mit Sanddorn-Senf-Frischkäse-Soße
Gesundheit
Genial einfach: Rezept für ein fruchtiges Sanddornhähnchen
++ ARCHIVBILD ++ Simone Ballack
Schlagzeilen
Simone Ballack trägt Schmuck mit Asche von Sohn
Auch den Grünen Ara findet man im Tortuguero-Nationalpark
Reisen & Freizeit
Sieben Tiere, die man im Dschungel Costa Ricas sieht
Hitzetage häufen sich aufgrund der Klimakrise
Technik
2025 war drittwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen
Etwas Schnelles mit wenig Zutaten zu kochen, steigert die Motivation
Gesundheit
Statt Tiefkühlpizza: So entfachen Sie Ihre Lust aufs Kochen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER