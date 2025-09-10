Schauspieler Harald Krassnitzer wird 65

Geboren wurde Harald Krassnitzer 1960 in Grödig bei Salzburg. Parallel zu einer Lehre zum Speditionskaufmann absolvierte er von 1984 bis 1988 eine Schauspielausbildung an der Elisabethbühne in Salzburg. Es folgten Engagements am Grazer Schauspielhaus, am Wiener Volkstheater und am Staatstheater Saarbrücken. Nach seiner Rückkehr an das Volkstheater, wo er von 1992 bis 1995 engagiert war, zog es den Salzburger dann aber bald in sein eigentliches Habitat: das Fernsehen.

Der Durchbruch gelang ihm hier 1997 als Nachfolger des bayerischen Schauspielers Gerhart Lippert in der Serie "Der Bergdoktor". Bis 2005 war der mehrfache Romy-Preisträger in der Rolle des Dr. Justus Hallstein zu sehen, danach folgte "Der Winzerkönig".

1999 wurde "Tatort", die seit 1970 produzierte deutschsprachige Fernsehkrimiserie, mit Krassnitzer als Chefinspektor Moritz Eisner um ein österreichisches Ermittlerteam erweitert. In rund 60 Fällen hat er seither Verbrechen aufgeklärt, wobei seit 2011 mit Adele Neuhauser als Bibi Fellner eine kongeniale Partnerin an seiner Seite ist.

Dieses Frühjahr haben die beiden allerdings bekanntgegeben, mit kommendem Jahr ihren Dienst auf eigenen Wunsch hin zu quittieren. Drei Filme mit dem charmanten Duo, dessen Nachfolge noch nicht bekannt ist, werden bis Ende 2026 noch zu sehen sein.

Aber auch abseits der TV-Krimilandschaft war der Schauspieler neben einzelnen Theaterauftritten in Film- und Kinoproduktionen zu sehen, darunter als Schwiegermutterliebling in "Der Ferienarzt auf Korfu" (2003), in "Der Bär ist los" (2008) neben Erwin Steinhauer oder als "Engel mit beschränkter Haftung" (2024) an der Seite von Maresi Riegner.

Ebenfalls im Vorjahr spielte er neben seiner Ehefrau, der deutschen Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer, eine Hauptrolle im emotionalen Drama "Aus dem Leben". Die beiden sind in der Kategorie "Duo" für den Deutschen Schauspielpreis 2025 nominiert, die Entscheidung fällt im Herbst.

Neben seinen Film- und Fernsehengagements setzt sich Krassnitzer auf verschiedensten Ebenen für wohltätige Zwecke ein. So ist der Star seit langem Unterstützer der Hilfsorganisation AMREF Austria (African Medical and Research Foundation), trat für die Opferschutzorganisation Weißer Ring in Aktion und engagierte sich 2015 bei den "Voices of Refugees" am Heldenplatz. Als bekennender Sozialdemokrat beteiligte sich Krassnitzer überdies immer wieder in SPÖ-Wahlkämpfen.

2022 hat er gemeinsam mit seiner Frau die Schirmherrschaft über den Verein Chance 8 in ihrer Wahlheimat Wuppertal in Deutschland übernommen, der emotional und sozial belastete Kinder unterstützt.