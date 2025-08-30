Sabrina Carpenter feiert mit "Man's Best Friend" Klischees

"Man's Best Friend" heißt nun ihr neues Album - ein Spiel mit den Geschlechterstereotypen, denn wer oder was hier genau der beste Freund oder die beste Freundin des Mannes ist, bleibt offen. Für Aufsehen sorgte aber vor allem das im Juni veröffentlichte Cover. Carpenter kniet auf Händen und Füßen im schwarzen Minikleid, während die Hand eines kopflosen Männerkörpers im schwarzen Anzug an ihren blonden Haaren zerrt. Das Motiv könnte auch der Anfang einer Gewaltszene sein und es ist unklar, wie viel Ironie in dem Bild steckt – kein Wunder, dass schnell Kritik laut wurde, wonach Carpenter männliche Lustvorstellungen bediene und eben gerade nicht für die Ermächtigung von Frauen eintrete.

Kurz darauf legte sie nach und veröffentlichte ein weiteres Motiv, das sie stehend im schicken Kostüm und am Arm eines Mannes hängend zeigt. Es sei ein "neues, alternatives Cover, gutgeheißen von Gott", schrieb sie auf Instagram – und wieder war unklar, wie viel Koketterie und kalkulierter Skandal in der Aktion steckten.

Auch musikalisch verbringt die Sängerin auf ihrem neuen Album viel Zeit mit diesem ironischen Zwinkern. Schon die erste Single-Auskopplung "Manchild" hatte mit den typischen Carpenter-Klischees gespielt: Warum nur gerät sie immer an die falschen und unreifen Typen, fragt sie sich zwischen Trauer und "Mir doch egal"-Attitüde, begleitet von luftig-leichten Keyboard-Riffs und einem Video-Clip im knapp bekleideten Blondinen-Look der späten 70er à la Farrah Fawcett. Überhaupt sind die 70er Jahre ein wichtiger Bezug: Da klingt immer wieder der Disco-Sound von ABBA und den Bee Gees durch.

Besonders virtuos wirkt die hauchende Stimme von Carpenter zwar noch immer nicht, aber die größten Stärken von "Man's Best Friend" liegen ohnehin in der Melodieführung und den Texten. Der Ohrwurmfaktor dieser extrem zugänglichen Melodien liegt noch höher als beim Vorgänger "Short n' Sweet".

Die Texte sind smart, witzig und von vielen Anspielungen durchsetzt. Carpenter hat dafür mit den Songwriters Jack Antonoff und Amy Allen gearbeitet, die auch schon für Taylor Swift, Lana Del Rey und Justin Bieber geschrieben haben.

Wer sich nach der Debatte um das Cover gefragt hat, ob Carpenter abdriftet, kann beruhigt sein. Auf "Man's Best Friend" ist definitiv immer noch eine Frau zu hören, die 38 Minuten lang den Jungs zeigt, wo es langgeht – und die dabei eine Menge Spaß bringt.

(Von Christian Fahrenbach/dpa)