Rolle als OpenAI-Chef machte Andrew Garfield Angst

Glücklicherweise brauche er ChatGPT nicht in seinem Leben wie möglicherweise andere Menschen oder Branchen. "Als ein Schauspieler habe ich es wie eine Art "fancy Google" benutzt, für Recherche-Zwecke. Ich weiß, dass es dafür nicht gedacht ist", sagte der 43-Jährige.

Als Konkurrenz für Schauspieler sieht Garfield ("The Amazing Spider-Man", "The Social Network") künstliche Intelligenz nach eigenen Worten nicht: "Ich glaube nicht, dass Schauspieler überflüssig werden." Schauspieler zählten für ihn zu "den Menschen, die die Seele der Menschheit für uns alle und für die Geschichten bewahren müssen".

Der Film "Artificial" von Regisseur Luca Guadagnino ("Call Me by Your Name") dreht sich um die Entlassung und schnelle Wiedereinstellung von Sam Altman bei OpenAI im Jahr 2023. Neben Garfield spielen in dem Film unter anderem die beiden Oscar-Nominierten Juri Borissow (33, "Anora") und Monica Barbaro (36, "Like A Complete Unknown") mit.