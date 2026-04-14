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Prinz Harry und Meghan sind in Australien eingetroffen

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Paar besuchte ein Kinderkrankenhaus in Melbourne
©Pool, Afp, Jonathan Brady, APA
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Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sind zu ihrem ersten Besuch in Australien seit ihrem Bruch mit dem britischen Königshaus eingetroffen. Das Paar landete am Dienstag in Melbourne, wo es dem Königlichen Kinderkrankenhaus einen Besuch abstattete. Während der insgesamt viertägigen Reise sind Geschäfts- und Wohltätigkeitsveranstaltungen geplant.

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Harry, der jüngere Sohn von König Charles III., dem Staatsoberhaupt Australiens, soll auf einer Konferenz zu psychischer Gesundheit eine Rede halten, für die Teilnehmer jeweils umgerechnet rund 600 Euro bezahlen müssen.

Meghan wird nach Angaben der Organisatoren in Sydney an einem "einzigartigen Mädelswochenende" im Intercontinental Coogee Beach Hotel teilnehmen. Für einen Preis von 1.600 Euro werden Yoga, Klangtherapie und Dinners sowie ein Discoabend angeboten. Für eine "VIP-Erfahrung" müssen Teilnehmerinnen noch mehr Geld hinlegen - dafür bekommen sie ein Foto mit Meghan am Gruppentisch und ein Sackerl mit Geschenken.

Das Paar will dem australischen Rundfunksender ABC zufolge auch die Hauptstadt Canberra besuchen. Der Besuch von Harry und Meghan ist im Land nicht unumstritten. Die Oppositionsführerin des Bundesstaates Victoria, Jess Wilson, kritisierte die Verwendung von Steuergeldern für Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Paares. Bei ihrem ersten gemeinsamen Australien-Besuch 2018 hatte das Paar scharenweise Fans angelockt. Die damalige Reise hatte Harry und Meghan auch nach Neuseeland und auf mehrere Pazifikinseln geführt.

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern in Meghans Heimat Kalifornien.

Britain's Prince Harry (L), Duke of Sussex, and his wife Meghan (C), the Duchess of Sussex, meet a patient during a visit to the Adolescent Oncology and Rehabilitation ward at the Royal Children's Hospital in Melbourne on April 14, 2026. (Photo by Jonathan Brady / POOL / AFP)

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