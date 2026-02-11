Oscar-Preisträgerin Lawrence hadert mit junger Berühmtheit

Geholfen bei der Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit habe ihr ihre Mutterrolle. "Ich glaube, mir hat die Perspektive des Kinds sehr geholfen", sagte die zweifache Mutter dem Blatt. "Zu verstehen, wie wichtig Verlässlichkeit, Ruhe und eine gleichmäßige Energie für so ein kleines Nervensystem sind, dieses Wissen dann umzukehren und emotional zu nutzen, war für mich sehr stark - und auch sehr bewegend."

Lawrence wurde 2013 für ihre Hauptrolle in "Silver Linings" mit dem Oscar ausgezeichnet. Bekannt ist sie auch aus den "Die Tribute von Panem"-Filmen.