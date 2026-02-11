ABO

Oscar-Preisträgerin Lawrence hadert mit junger Berühmtheit

Die Schauspielerin kam zu früh zu Ruhm
Die schon mit 22 Jahren mit dem Oscar ausgezeichnete US-Schauspielerin Jennifer Lawrence hadert mit ihrem frühen Ruhm. "Ich war viel zu jung", sagte die 35-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Mitteilung vom Mittwoch. "Ich erinnere mich noch genau an meine erste große Award Season - ich saß da in Kleidern, in denen ich mich überhaupt nicht wiedererkannte."

Geholfen bei der Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit habe ihr ihre Mutterrolle. "Ich glaube, mir hat die Perspektive des Kinds sehr geholfen", sagte die zweifache Mutter dem Blatt. "Zu verstehen, wie wichtig Verlässlichkeit, Ruhe und eine gleichmäßige Energie für so ein kleines Nervensystem sind, dieses Wissen dann umzukehren und emotional zu nutzen, war für mich sehr stark - und auch sehr bewegend."

Lawrence wurde 2013 für ihre Hauptrolle in "Silver Linings" mit dem Oscar ausgezeichnet. Bekannt ist sie auch aus den "Die Tribute von Panem"-Filmen.

