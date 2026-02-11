Dieser (fast) gesund-süße Brownie trickst die Kleinsten aus

Denn Rote Rüben gelten nämlich als außerordentlich gesund. Sie verbinden hohe Nährstoffdichte mit vergleichsweise wenig Kalorien und schmecken dabei noch süß. Die Knollen enthalten laut Expertinnen und Experten zahlreiche Vitamine wie Folsäure, Vitamine B1, B5 und B6 sowie Vitamin C, die für Zellteilung, Immunsystem und Nervenfunktion wichtig sind. Hinzu kommen Mineralstoffe wie Kalium, Eisen und Magnesium.

Es gibt noch einen Tipp zum Kauf der roten Knollen: Ernährungsexperten raten dazu, zu festen, glatten Knollen mit unverletzter Schale zu greifen. Dabei seien kleine und mittelgroße Exemplare im Geschmack meist zarter, große mehr erdiger.

Und nun zu einer Schritt-für-Schritt-Anleitung von (fast) gesunden Schokoladen-Rote-Rüben-Brownies. Das Rezept stammt von Claudia Kursawe, Chefköchin des Restaurants "Donnersmarkt" im Hotel Almanac in Wien.

Wer mag, kann die ausgekühlten Brownies gerne noch mit Früchten, Nüssen, Streuseln und (Frischkäse-)Cremes aller Art toppen, im Fachjargon Frosting genannt. Aber klar ist auch: Kommt Schlagobers ins Spiel, wird der gesunde Anteil kleiner und kleiner.