"One Direction"-Star Malik sagt Konzerte ab

Der Solo-Künstler, der die Boygroup 2015 verlassen hatte, geht ab Mitte Mai auf Welttournee, die ihn nach Auftritten im Vereinigten Königreich unter anderem nach Mexiko und Brasilien führt. Die Konzerte in den USA sowie in Dublin (Irland) und Birmingham (England) wurden aber abgesagt.

Mail schrieb auf Instagram, er habe sich erholt und es gehe ihm gut. Die Anzahl der Shows müsse dennoch reduziert werden. Er wolle sicherstellen, dass er trotzdem "so viele von euch wie möglich sehen kann".