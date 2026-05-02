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"One Direction"-Star Malik sagt Konzerte ab

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Malik bedankte sich in sozialen Medien für gute Wünsche
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Der frühere "One Direction"-Sänger Zayn Malik hat aus gesundheitlichen Gründen mehrere Konzerte seiner kommenden Tour abgesagt. Der 33-Jährige hatte Mitte April bei Instagram ein Foto von sich in einem Krankenhausbett geteilt - woran er litt, wurde bisher nicht bekannt. Nun bedankte er sich in den sozialen Medien für die "Liebe, Gebete und guten Wünsche für meine Gesundheit".

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Der Solo-Künstler, der die Boygroup 2015 verlassen hatte, geht ab Mitte Mai auf Welttournee, die ihn nach Auftritten im Vereinigten Königreich unter anderem nach Mexiko und Brasilien führt. Die Konzerte in den USA sowie in Dublin (Irland) und Birmingham (England) wurden aber abgesagt.

Mail schrieb auf Instagram, er habe sich erholt und es gehe ihm gut. Die Anzahl der Shows müsse dennoch reduziert werden. Er wolle sicherstellen, dass er trotzdem "so viele von euch wie möglich sehen kann".

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